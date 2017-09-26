بالصور.. القبض على عامل وبحوزته 64 قطعة أثرية بأسيوط

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تحت إشراف اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، من القبض على عامل وبحوزته 64 قطعة أثرية بأسيوط، كما تم إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار بالمنوفية والقاهرة .

وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عن قيام "أشرف.غ"، 39 سنة بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها، وعرضها للبيع بمبلغ مالي باهظ.

وبتقنين الإجراءات ومداهمه منزله، تم ضبط 4 تمثال من الحجر الجيري أصفر اللون بأطوال تتراوح ما بين ٢٠/٢٥سم على شكل أدمي، و60 عمله معدنيه، مختلفة الأشكال والأحجام وترجع للعصر الروماني واليوناني والإسلامي.

واعترف المتهم بحيازته لتلك المضبوطات بقصد الإتجار فيها.

كما تم ضبط يوسف دانيال، 28 سنة، اثناء قيامه بالحفر خلسة داخل مسكنه، بقصد التنقيب عن الآثار؛ حيث تم العثور على حفر دائري الشكل بقطر ٢،٥٠متر وعمق ٥متر.

وفى المنوفية ألقى ضباط مباحث السياحة والآثار القبض على سعيد محمد، 60 سنة، ومقيم تلا، وبرفقته 6 أشخاص اثناء تنقيبه عن الأثار، وعثر بمنزلة على حفر مستطيل الشكل بعمق 10 متر بقطر ١/٢متر.

وفي القاهرة تم ضبط محمد إبراهيم،60 سنة، ومقيم المطرية اثناء قيامة بالحفر خلسة بمسكنه بغرض التنقيب على الآثار؛ حيث تبين وجود حفر مستطيل الشكل بأبعاد نصف متر /١،٥٠متر وعمق 4متر.

وتم تقنين الإجراءات الازمة اتجاه المتهمين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، والعرض على النيابة العامة.