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«يويفا» لباريس سان جيرمان: بيع 8 لاعبين أو الاستبعاد من دوري الأبطال

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«يويفا» لباريس سان جيرمان: بيع 8 لاعبين أو الاستبعاد من دوري الأبطال «يويفا» لباريس سان جيرمان: بيع 8 لاعبين أو الاستبعاد من دوري الأبطال

التحرير

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، طلب من باريس سان جيرمان، ضرورة بيع 8 لاعبين أو مواجهة الاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى «يويفا» شكاوي من قبل ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ بشأن عدم التزام باريس سان جيرمان بقواعد اللعب المالي النظيف.

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ولم يرحل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الأخير سوى أورير لتوتنهام وماتويدي ليوفنتوس، مقابل 41 مليون إسترليني وهو رقم قليل للغاية بالمقارنة مع شراء باريس سان جيرمان لنيمار، من صفوف برشلونة مقابل 198 مليون إسترليني.

وبالتالي بات إلزامًا على الفريق الفرنسي بيع 6 لاعبين آخرين من بين أنخيل دي ماريا وخافير باستوري ولوكاس مورا وحاتم بن عرفة وتياجو سيلفا وجوليان دراكسلر في الفترة المقبلة أو مواجهة الاستبعاد من المشاركة في البطولة الأوروبية.

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التحرير

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