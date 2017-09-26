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هازارد: أكره تأدية الواجبات الدفاعية

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هازارد: أكره تأدية الواجبات الدفاعية هازارد: أكره تأدية الواجبات الدفاعية

التحرير

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سخر البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، من نفسه بالاعتراف بأن الدفاع من الأمور الصعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه مجبر على تأدية الواجب الدفاعي من أجل مدربه أنطونيو كونتي.

وأوضح هازارد، حسبما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن هناك لاعبين لم يخلقوا من أجل تأدية الواجبات الدفاعية، مؤكدًا على أن الدفاع الشديد يرهق اللاعبين كثيرًا.

وأضاف اللاعب البلجيكي، أن إذا دافع طوال المباراة، فلن يتمكن من إفادة الفريق بعد الدقيقة 60 في أي مباراة، مشيرًا إلى ضرورة وجود لاعبين للدفاع فقط وآخرين للهجوم فقط ولكن الأمر يرجع في نهاية المطاف إلى رؤية المدرب.

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وأشار هازارد إلى أنه إذا لم يلتزم بتأدية الواجب الدفاعي كما يطالبه به كونتي، فسيجد نفسه جالسًا على مقاعد البدلاء، مؤكدًا على أنه مجبر على الدفاع على الرغم من عدم حبه لهذا الأمر.

وعلى جانب آخر قال هازارد، إنه سيتمكن من التتويج بالكرة الذهبية في يوم من الأيام في حال نجح في تطوير إنهاء الهجمات بنفس جودة مهاجم برشلونة لويس سواريز.

وتمنى هازارد، أن يمتلك رؤية فابريجاس للملعب وقوة كريستيانو رونالدو وتحركات كريم بنزيما وجودة أندريس إنيستا والضربات الرأسية لكريستيان بينتيكي ليصبح اللاعب المتكامل.

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التحرير

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