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"التموين": ضبط 4 طن لحوم وألبان فاسدة داخل سوبر ماركت شهير في الهرم

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مصراوي Masrawy

"": ضبط 4 طن لحوم وألبان فاسدة داخل سوبر ماركت شهير في الهرم

10:59 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط 4 طن لحوم، وألبان فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بمنطقة الهرم .

كانت معلومات وردت للواء أنور سعيد مدير مباحث شرطة التموين، مفادها قيام صاحب سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة الهرم بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية ( الحيوانية ــ منتجات البان) المعبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الأدمي لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين، وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة برئاسة الرائد محمد سالم ترافقها لجان من مفتشى الطب البيطري (إدارة التفتيش على اللحوم)، ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة مخازن السوبر ماركت المتحرى عنها.

أسفرت عن ضبط المدير المسئول، وضبط كمية قدرها 4 طن سلع غذائية " دهون حيوانية ــ منتجات ألبان ــ لانشون " غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريراً فنياً يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ... وتم التحفظ على المنتجات الغذائية بثلاجة داخل المحل كما تم التحفظ على الدهون الحيوانية بمعرفة الطب البيطري تحت تصرف النيابة العامة، وأوصت اللجنة بإعدامها.

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