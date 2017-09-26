ضبط مدير محطة وقود استولى على 1.7 مليون لتر "بنزين" في الإسماعيلية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء أنــور سعيد، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة، من ضبط مدير محطة وقود استولى على 1.7مليون لتر مواد بترولية في الإسماعيلية.

كانت معلومات وردت إلى شرطة التموين مفادها قيام المسئولين عن محطة لتمويل السيارات الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير (محافظة الإسماعيلية) بالتجميع والتصرف في كميات من المواد البترولية (السولار ـ البنزين 80 ، 92) المدعمة من قبل الدولة، لبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، مستفيدين من فارق الأسعار، بهدف تحقيق أرباحاً طائلة غير مشروعه، مما يعد إهداراً للدعم الذي توفره الدولة للمواطنين .

وقامت مجموعة عمل من ضباط الادارة برئاسة العقيد حسام حنفي بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية (إدارة مباحث التموين) بمداهمة المحطة المتحرى عنها أسفرت عن ضبط المدير المسئول وبمراجعة دفتر 21 بترول الخاص بالمحطة تبين عدم اثبات العدادات السرية والفواتير الواردة اليه خلال الفترة من 1/4/2017 وحتى 31/8/2017 وتصرفه في كمية قدره :-

1.621652 مليون بنزين 80" ، وقام المذكور بالتصرف فيها ببيعها في السوق السوداء وعدم اثباتها بدفتر 21 بترول ، وبقياس التنكات تبين وجود كمية قدرها 43700 لتر مواد بترولية " سولار " ، 39000 لتر مواد بترولية " بنزين 80" ، 11500 لتر مواد بترولية " بنزين 92" ، قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء ، تم التحفظ على المضبوطات بنظام التدوير تحت تصرف النيابة العامة.