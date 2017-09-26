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حركة المرور.. كثافات مرورية بالمعادي والمنيل والهرم وكوبري أكتوبر

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. كثافات مرورية بالمعادي والمنيل والهرم وكوبري أكتوبر

10:54 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

حركة المرور.. كثافات مرورية بالمعادي والمنيل والهرم وكوبري أكتوبر

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية وازدحام على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية تزامناً مع ذهاب الطلاب والتلاميذ إلى مدارسهم ومعاهدهم والموظفين إلى أعمالهم، وانتظمت الخدمات المرورية صباحاً .

وشهدت منطقة المعادي في كل شوارعها من الداخل اختناقات مرورية ومطلع كوبري الجيش ومنزل كوبري أكتوبر بمدينة نصر أمام وزارة المالية، وازدحام مدخل عبود بسبب تصادم سيارة بعمود انارة.

وشهد طريق جسر السويس كثافات مرورية في الاتجاهين، وكوبري 15 مايو عند منزل بسبب تحركات التلاميذ وتجمع المدارس بتلك المناطق، كما شهد شارع الكورنيش عند اثر النبي وشارع شبرا كثافات مرتفعة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد و أداب المرور.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة، وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل، وشارع السودان وكوبري الدقي كثافات مرتفعة.

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