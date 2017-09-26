بعيدًا عن الصيانة.. 4 نصائح للحفاظ على سيارتك لأطول فترة ممكنة

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الحفاظ على السيارة هو الأمر الرئيسي المحدد لمدى قدرتها على مواصلة العمل بكفاءة مع مستخدمها، إلا أنه لا يمكن اعتباره العامل الوحيد المحدد لعمر السيارة، ولذلك فإن سلوك المرء قد يكون عاملا أكثر حسمًا في سبيل إبقاء السيارة ذات كفاءة عالية، وهو الأمر الذي يمثل أكثر من 70% من معايير بقاء السيارة بحالة جيدة لفترات طويلة.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم النصائح التي قدمها موقع "بوبيولر ميكانك" للمحافظة على السيارات بعيدًا عن الصيانة الدورية..

النظافة

لا يمكن حصر دور النظافة في السيارة، بكونها أداة تجميلية ليس أكثر، ولكنها تمتد إلى أن تكون وسيلة حقيقية للحفاظ على قدرات المحرك وأجزائه المختلفة على العمل بصورة طبيعية، وهو الأمر الذي يمثل المعيار الرئيسي لتسهيل مهام تدفق الزيت والوقود والهواء إلى داخل أجزاء المحرك.

أوزان السيارة

يجب الحرص دومًا على تفادي تحميل السيارة لأوزان أكثر مما تتحمل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إرهاق المحرك بشكل واضح، وينتقص من قدراته وكفاءته على مر السنوات، ولذلك فإن تجنب التحميل الزائد يعد من أهم الأمور التي تحدد كفاءة المحرك.

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الانطلاق بالسيارة

أكثر الأمور المرهقة لمحرك السيارة هو عدم التدرج في السرعات المتتالية أثناء السير، كما أن الصعود بسرعات عالية من وضع الثبات، ما يسمى بشكل دارج "الفرك"، يؤدي إلى قصر عمر السيارة بشكل واضح.

RPM

يجهل العديد من الأشخاص مهام العداد الرئيسي الثاني في الوجهة المقابلة لقائد السيارة، والمعروف بـ"RPM"، والذي يقدم صورة عن معدل لفات المحرك أثناء السرعات المختلفة، ومن ثم فإن عدم متابعة العداد والتعرف على السرعات المناسبة للسيارة، خاصة في تلك التي تعمل بناقل حركة يدوي، هو أمر يمثل خطورة واضحة على المحرك، ويحول دون استمراره لعمر أطول.