«التخطيط»: تخصيص 34.3 مليون جنيه لمشروعات بجامعتي طنطا ودمنهور

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وافقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على تخصيص 34.3 مليون جنيه، لدعم مشروعات خدمية بمستشفيات جامعتي طنطا ودمنهور.

وقالت "السعيد"، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في جامعة طنطا تمت الموافقة على إعادة توزيع الاستثمارات المخصصة لبعض المشروعات بالجامعة، لشراء آلات ومعدات لملحق كلية طب الأسنان بقيمة 8 ملايين جنيه، ورصد 3.8 مليون جنيه استثمارات إضافية بأقسام المستشفيات، وذلك في إطار دعم أقسام المستشفى، إذ سيتم الانتهاء من مشروع ملحق طب الأسنان في أقرب وقت، لخدمة المرضى المترددين على العيادات الخارجية بهدف تقديم خدمة طبية متميزة.

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وأضافت أنه فيما يخص جامعة دمنهور تم تخصيص 22.5 مليون جنيه لبدء المرحلتين الأولى والثانية من عملية إنشاء مبنى كلية طب الأسنان.