«التموين» توضح حقيقة تخفيض حصص الدقيق لأصحاب المخابز (فيديو)

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجاة الداخلية، إن وزارة التموين تصرف وتمنح أصحاب المخابز حصص الدقيق، وفقا لمعدلات استهلاكهم.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لم تخفض حصص الدقيق المخصصة للمخابز، وسيتم التواصل مع أي شكوى في هذا الشأن.

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وتابع: "تم طبع ما يزيد عن مليون بطاقة تموينية في أقل من 6 أشهر، وهذا رقم كبير يمثل أكثر من 5% من إجمالي البطاقات في مصر ويستفيد منها أكثر من 5 مليون مواطن".