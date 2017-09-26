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وصول جثمان إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم إلى القاهرة

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وصول جثمان إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم إلى القاهرة وصول جثمان إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم إلى القاهرة

التحرير

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وصل جثمان إيمان عبد العاطي، الملقبة بـ"أسمن إمرأة في العالم"، إلى مطار القاهرة قادما من أبو ظبي، وذلك بعد وفاتها في أثناء رحلتها العلاجية في الإمارات.

وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لخروج الجثمان من المطار، والقادم على متن رحلة للطيران من أبو ظبي لتسليمه لذويه، ومن المقرر تشييع الجنازة، ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد العمري في الإسكندرية.

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وتوفيت إيمان، أمس الإثنين، في مستشفى برجيل بأبو ظبي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة أن الحالة تدهورت في آخر 24 ساعة، إذ كانت تعاني من التهاب بكتيري في الدم أدى إلى تسمم.

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