الطبيب الهندي المعالج لـ"أسمن امرأة في العالم": "ابتسامتك في ذاكرتي للأبد"

كتبت- رنا أسامة:

أعرب الدكتور موفازال لاكدوال، الذي أشرف على حالة المصرية إيمان عبدالعاطي المُلقّبة إعلاميًا بـ"أسمن امراة في العالم"، أثناء تواجدها في الهند، عن بالغ حزنه على الفقيدة، مؤكدًا أنه لن ينساها وستظل ابتسامتها محفورة في ذاكرته للأبد.

وكتب الطبيب الهندي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "إنّا لله وإنا إليه راجعون. ستبقي دومًا في ذاكرتي وصلواتي #إيمان أحمد. سأتذكر ابتسامتها للأبد.. البقاء لله".

كان الطبيب الهندي دخل في حالة من اللغط بعد أن اتهمته شيماء عبدالعاطي، شقيقة "أسمن امرأة في العالم"، بالرغبة في تسريحها من المستشفى مع نهاية أبريل الماضي، مخالفًا وعد سابق لها، بإبقائها لمدة عام، حتى تستكمل العلاج. وأشارت شيماء إلى أن الطبيب يُروّج لفقدان شقيقتها أكثر من 200 كيلو جرام خلال شهرين، مؤكدة أن ذلك لم يحدث، وأن ما خسرته الشابة لا يتعدى 70 كيلو جرام على الأكثر.

الأمر الذي دفع إلى تقديم 12 من أصل 13 طبيبًا من طاقم الفريق الطبي المُشرف على حالة إيمان في الهند، استقالتهم ردًا على اتهامات شقيقتها لهم بالنصب والخداع، وتأكيدها على تدهور الوضع الصحي للحالة، فيما أكّد "لاكدوالا" أن ادعاءات شقيقتها غير صحيحة.

وفي 4 مايو الماضي، نُقِلت "إيمان"، 36 عامًا، من مومباي الهندية، عبر طائرة خاصة برفقة فريق طبي من مستشفى برجيل وشقيقتها شيماء، إلى مستشفى "برجيل" في أبوظبي، حيث شهدت حالتها الصحية والنفسية تطورًا ملحوظًا بحسب الأطباء، إلى أن توفيت في الساعة 04:35 صباح أمس الإثنين بتوقيت الإمارات، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية والتهاب بكتيرى فى الدم أدى إلى تسمم، حسبما أعلنت إدارة المستشفى.

وأصدر المستشفى بيانًا، قال فيه إن إيمان توفيت بسبب اختلال وظائف أعضاء الجسم، بما في ذلك الفشل الكلوي، مؤكداً أنها خضعت لإشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبًا من مختلف التخصصات، تمكنوا "بنجاح" من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات.

ووصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان إيمان قادمًا من أبوظبى، وذلك بعد أن وفاتها المنية أثناء رحلتها العلاجية فى الهند والإمارات.

وصرحت مصادر طبية أن جثمان إيمان وصل على رحلة شركة الاتحاد القادمة من أبوظبى، وتم تسهيل إجراءات الافراج عن الجثمان وتسليمه لأسرتها، لتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد العمرى بالإسكندرية.

يُذكر أن إيمان البالغة من العمر 36 عامًا، وصلت إلى مومباي يوم 11 فبراير، بوزن بلغ أكثر من 500 كيلو جرام، وخضعت لعملية جراحية لعلاج البدانة فى 7 مارس، وخُفِض من خلالها حجم بطنها بمقدار الثُلثين.