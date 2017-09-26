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"خطف" أمريكي في صنعاء يعمل في شركة نفطية

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مصراوي Masrawy

"خطف" أمريكي في صنعاء يعمل في شركة نفطية

10:41 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

يمني يملأ سيارته بالوقود في العاصمة صنعاء في 31 اي

صنعاء – (أ ف ب):

قام مسلحون في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين بخطف أمريكي في الـ63 من العمر يعمل في شركة نفطية لدى عوته إلى منزله في صنعاء حيث يقيم منذ أكثر من 20 عاما، بحسب ما أفادت عائلته.

وقالت زوجة داني بورتش اليمنية ناديا فورساه الحرازي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن زوجها "خطف" في نهاية الأسبوع الماضي، داعية سلطات العاصمة إلى المساعدة في تحديد مكانه والإفراج عنه.

وذكرت أن زوجها المولود في عام 1953 يعيش في العاصمة اليمنية منذ أكثر من 20 عاما، وأنه توقف عن الذهاب إلى عمله في شركة نفطية في مأرب قرب صنعاء بسبب الأوضاع الأمنية، قبل أن يعاود العمل فيها منذ نحو ثلاثة أشهر.

من جهتها، قالت رشا الحرازي، ابنة شقيقة ناديا، إن زوج خالتها تأخر عن العودة إلى المنزل بعدما أوصل أولاده إلى مركز ترفيهي، مشيرة إلى أن العائلة تلقت بعد ذلك معلومات تفيد بأن بورتش "خطف بأيدي خمسة مسلحين".

وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لفرانس برس إن الوزارة "على علم بالتقارير بشأن فقدان أثر مواطن أمريكي في اليمن"، مضيفا "لا معلومات إضافية لدينا حول هذا الأمر في الوقت الحالي".

وخُطف أمريكيون وأجانب من جنسيات أخرى في مناطق مختلفة في اليمن سابقا وجرى الإفراج عنهم بوساطة من قبل السلطات في سلطنة عمان.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل المملكة على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

هذا المحتوى من

AFP

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