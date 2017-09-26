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تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك والمصري

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تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك والمصري تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك والمصري

التحرير

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قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي ، وعلاء مقلد، مدير النادي، لإنهاء الأزمة التي وقعت خلال مباراة الفريقين بالدوري.

وأضاف حلبية، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف» عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء: "جلال ومقلد أكدوا لي على اعتزازهما بالنادي المصري وحبهما الكبير لبورسعيد، وأنه لم يكن المقصود أبدا التقليل من المصري والمدينة".، موضحًا: "جلال ومقلد أبلغوني أنه لا يمكن لمسئولي الزمالك أن يوجهوا أي إهانة للمصري أو بورسعيد".

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وعن سبب الشد العصبي الذي ظهر به التؤام خلال المباراة قال: "إن نجل حسام حسن، كان قد تعرض لحادث خلال لقاء الزمالك، ومن الطبيعى، أن يفقد أعصابة".

وكان حسام حسن، رفع قميص أحمر وأخر أخضر أثناء مناوشة مع جماهير الزمالك بمدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية خلال مواجهة الفريقين بالدوري والتي خسرها المصري بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز يوم الجمعة.

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التحرير

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