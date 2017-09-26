اتحاد الكرة يشكل لجنة رباعية استعدادًا لموقعة الكونغو

التحرير

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، تشكيل لجنة رباعية، من أجل الاستعداد للقاء الكونغو المقبل.

ويلتقي المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، مع الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وعملت «التحرير» اليوم الثلاثاء، أن الجنة الرباعية تضم: أحمد مجاهد عضو المجلس، وثروت سويلم المدير التنفيذي بالاتحاد، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وعلاء عبد العزيز، مدير العلاقات العامة بالاتحاد.

وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على إنهاء الترتيبات الخاصة بالمباراة، سواء فيما يخص الحضور الجماهيري بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أو ترتيب إقامة بعثة منتخب الكونغو وغيرها من الأمور الأخرى.

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يشار إلى أن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أكد أن لاعبي الأهلي الذين سيقع عليهم الاختيار، سينضمون إلى الفراعنة 2 أكتوبر المقبل، حال إقامة المعسكر في الأول من الشهر نفسه، مضيفًا أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المحليين، استعدادا للقاء الكونغو سيتحدد اليوم الثلاثاء.

وشدد إيهاب لهيطة على أن هناك تنسيقا تاما مع جميع لاعبي الأهلي بشأن الانتظام في معسكر الفراعنة، حيث يرتبط النادي الأهلي بمواجهة النجم الساحلي، في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.