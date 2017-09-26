هاني زادة: ممدوح عباس يمنعنا من سداد مستحقات أجوجو

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أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أزمة النادي مع البرازيلي ريكاردو، لم تأخذ أي طرق أخرى، ولكن أزمة الغاني أجوجو نسعى إلى حلها.

وقال «زادة»، خلال تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، لايوم الثلاثاء: «حجوزات رئيس النادي السابق ممدوح عباس، يعطل النادي ويضر به، والنادي يفشل في حل بعض الأمور الداخلية والخارجية، بسبب الحجز على الأموال».

واستطرد: «نسعى لحل أزمة الغاني أجوجو، وحاولنا أكثر من مرة إرسال مستحقاته، وأنهينا الإجراءات بشكل كبير، وعند تحويل الأموال يتم الحجز عليها».

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وأستكمل حديثه: «آخر دفعة وضعنا 43 ألف يورو، ولكنه تم الحجز على الأموال، ولا تزال معلقة حتى الآن".

وعن الصفقات الجديدة التي أبرمها الأبيض خلال موسم الانتقالات الماضي، قال: «بعد الخسارة أمام المصري بهدفين في نصف نهائي كأس مصر، اتخذنا قرارا بالإغلاق على أنفسنا والتفرغ للصفقات الجديدة، من أجل الفوز بالبطولات مرة أخرى».

وأشار إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، أبرم عدد من الصفقات المميزة، واجتهد بشكل كبير من أجل دعم الفريق.