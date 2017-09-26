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مصدر: "عصابة الشيخ زايد" من أخطر تشكيلات سرقة المساكن ونفذت 25 واقعة

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مصراوي Masrawy

مصدر: "عصابة الشيخ زايد" من أخطر تشكيلات سرقة المساكن ونفذت 25 واقعة

10:23 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن عصابة سرقة المساكن في الشيخ زايد، المكونة من 3 عاطلين، ارتكبت 25 واقعة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن فريق البحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والمقدم عمرو حجازي، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، تمكن من استعادة نحو 150 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية التي تم سرقتها.

وأكد المصدر أن جهود الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، كشفت عن تورط 5 عملاء في شراء المسروقات من المتهمين الثلاثة، لافتا بأنه تم ضبطهم بأحد الأكمنة.

المصدر أشار إلى أن تلك العصابة تلك واحدة من أكبر التشكيلات التي تخصصت في تنفيذ وقائع سرقة المساكن، مشددا على أن الإيقاع بهم رسالة قوية للمواطنين بأن رجال الشرطة يعلمون ليل نهار على أمنهم.

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مصراوي Masrawy

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