وكالة الأنباء الروسية تعقد اليوم ندوة عن التقنيات المبتكرة في الطب

كتب - علاء المطيري:

تعقد وكالة الأنباء والإذاعة الروسية (سبوتنك)، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية عن "التقنيات والأساليب المبتكرة في الطب" بمشاركة مجموعة من الخبراء بجامعة الأبحاث والتقنية الوطنية بموسكو.

وتدور فعاليات الندوة التي يتحدث فيها عبر "الفيديو كونفرانس" من موسكو كل من أندري ترافيانوف، مدير معهد التكنولوجيا البيئية والهندسة، وفلاديمير بيروزكوف، مدير المركز الهندسي للنماذج عالية التعقيد، ومكسيم أباكوموف، الحاص على دكتوراه في الكيمياء وكبير الباحثين في مختبر"المواد النانوية الطبية الحيوية"، إضافة إلى فيدور سيناتوف، الحاصل على الدكتوراه في العلوم التقنية وخبير علمي في مركز بحوث المواد المركبة في "ميسيس" في روسيا.

تبدأ الندوة في الـ12 من ظهر اليوم عبر جسر تليفزيوني بين القاهرة وموسكو، وتطرح عدد من الموضوعات الخاصة بالتقنيات المبتكرة في الطب، ويديرها من القاهرة الصحفي أحمد المسلماني.