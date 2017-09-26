8 فرق لم يهزمها ريال مدريد على ملعبها في دوري أبطال أوروبا

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يرحل ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، لمواجهة بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، لحساب مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعد بروسيا دورتموند واحد من 8 فرق لم يتمكن ريال مدريد طوال تاريخه من التغلب عليها في دوري أبطال أوروبا على ملعبها، حيث خسر الريال على هذا الملعب في 3 مباريات وتعادل في مثلهم.

كما لم يسبق لريال مدريد أن تغلب على يوفنتوس على ملعبه في دوري الأبطال، حيث تعرض الفريق الملكي لخمس هزائم ونجح في الخروج بنتيجة التعادل في مناسبة واحدة.

وسبق وأن زار ريال مدريد نادي أولمبياكوس اليوناني 4 مرات من قبل تعرض للهزيمة فيها في 3 مناسبات ونجح في التعادل في مباراة واحدة فقط.

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كما فشل الفريق الملكي في تحقيق أي فوز على ملعب سان سيرو عن مواجهة ريال مدريد، حيث تعادل الريال في مباراتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

وفي زيارتين سابقتين لروسيا لمواجهة سبارتاك موسكو، عاد ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية بهزيمتين، وفي لقاء الديربي مع أتلتيكو مدريد خسر الريال مباراة وتعادل في أخرى.

كما تواجه ريال مدريد مع مانشستر سيتي في مواجهتين على ملعب الاتحاد وانتها اللقاءين بالتعادل وهو نفس ما حدث عند مواجهة لاتسيو مرتين من قبل على ملعب الأولمبيكو.