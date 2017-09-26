أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

8 فرق لم يهزمها ريال مدريد على ملعبها في دوري أبطال أوروبا

Google+ Print
8 فرق لم يهزمها ريال مدريد على ملعبها في دوري أبطال أوروبا 8 فرق لم يهزمها ريال مدريد على ملعبها في دوري أبطال أوروبا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يرحل ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، لمواجهة بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، لحساب مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعد بروسيا دورتموند واحد من 8 فرق لم يتمكن ريال مدريد طوال تاريخه من التغلب عليها في دوري أبطال أوروبا على ملعبها، حيث خسر الريال على هذا الملعب في 3 مباريات وتعادل في مثلهم.

كما لم يسبق لريال مدريد أن تغلب على يوفنتوس على ملعبه في دوري الأبطال، حيث تعرض الفريق الملكي لخمس هزائم ونجح في الخروج بنتيجة التعادل في مناسبة واحدة.

وسبق وأن زار ريال مدريد نادي أولمبياكوس اليوناني 4 مرات من قبل تعرض للهزيمة فيها في 3 مناسبات ونجح في التعادل في مباراة واحدة فقط.

شاهد أيضا

كما فشل الفريق الملكي في تحقيق أي فوز على ملعب سان سيرو عن مواجهة ريال مدريد، حيث تعادل الريال في مباراتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

وفي زيارتين سابقتين لروسيا لمواجهة سبارتاك موسكو، عاد ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية بهزيمتين، وفي لقاء الديربي مع أتلتيكو مدريد خسر الريال مباراة وتعادل في أخرى.

كما تواجه ريال مدريد مع مانشستر سيتي في مواجهتين على ملعب الاتحاد وانتها اللقاءين بالتعادل وهو نفس ما حدث عند مواجهة لاتسيو مرتين من قبل على ملعب الأولمبيكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر