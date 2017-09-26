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هنري يوضح الفرق بين «أجويرو ولوكاكو وكين وموراتا»

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هنري يوضح الفرق بين «أجويرو ولوكاكو وكين وموراتا» هنري يوضح الفرق بين «أجويرو ولوكاكو وكين وموراتا»

التحرير

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أشاد تييري هنري، أسطورة فرنسا وآرسنال السابق، بالدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن الأخير أبرز مهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليج» حاليًا، وذلك حسبما أفاد لشبكة «سكاي سبورتس».

وقال تييري هنري: "الوحيد الذي يعد من الطراز العالمي، هو أجويرو؛ بسبب طول مدة ما أنجزه في هذا الدوري، لقد فاز بالبريمييرليج هنا، وكان يسجل طوال الوقت، أعتقد أنه يتم تجاهل أجويرو وكأنه لا يفعل شيئًا".

وتابع أسطورة فرنسا وآرسنال السابق: "لوكاكو وصل إلى مانشستر يونايتد، ولكنه لم يلعب كثيرًا في دوري الأبطال، كما كان موسم هاري كين (مهاجم توتنهام) قصيرًا في التشامبيونز ليج والدوري الأوروبي واليورو الموسم الماضي".

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وأكمل: "موراتا كان على مقاعد بدلاء ريال مدريد معظم الوقت، كانت لديه سنة جيدة في يوفنتوس، ولكنه كان يلعب بجوار فيرناندو يورنتي أو كارلوس تيفيز، ومع ذلك سيتوجب علينا الشعور بالسعادة لامتلاكنا هؤلاء اللاعبين في الدوري الإنجليزي".

يذكر أن أجويرو فاز الدولي الأرجنتيني، ببطولة البريمييرليج مرتين، كما سجل 20 هدفًا على الأقل في 4 من أصل 6 مواسم لعبها مع السيتي، علاوة على أنه يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع روميلو لوكاكو وألفارو موراتا، مهاجمي مانشستر يونايتد وتشيلسي على الترتيب، وذلك بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

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التحرير

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