دوري الأبطال| صلاح في مواجهة الدب الروسي.. والريال يصطدم بدورتموند

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تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيكون ملعب سيجنال إيدونا بارك مسرحًا لقمة الجولة، وذلك عندما يستقبل بروسيا دورتموند نظيره ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد، صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على أبويل نيقوسيا بثلاثية نظيفة، بينما خسر دورتموند في الجولة الأولى على ملعب ويمبلي بنتيجة (3-1) أمام توتنهام.

ولم يسبق لريال مدريد طوال تاريخه أن تغلب على بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث تواجها من قبل على هذا الملعب في 6 مناسبات انتهت 3 منها بفوز دورتموند و3 مواجهات أخرى بالتعادل.

وبشكل عام لا يحمل ريال مدريد سجلًا جيدًا عندما يواجه الفرق الألمانية على ملعبها، حيث فاز في 5 مباريات فقط وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للخسارة في 19 مناسبة، بينما يحمل دورتموند سجلًا جيدًا أمام الفرق الإسبانية على ملعبه من خلال الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في لقاءين.

ويأمل الريال في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في الوصول إلى الدور التالي سعيًا ننحو التتويج باللقب ليصبح أول فريق منذ بايرن ميونيخ في عام 1976 يتوج بثلاث ألقاب متتالية في أعرق المسابقات الأوروبية.

وبدوره يرحل توتنهام لمواجهة أبويل نيقوسيا في قبرص، بحثًا عن تحقيق الفوز الثاني قبل مواجهة ريال مدريد في الجولتين المقبلتين.

وفي المجموعة الخامسة، يرحل محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة سبارتاك موسكو الروسي وعين رجال يورجين كلوب على تحقيق النقاط الثلاث بعد السقوط في فخ التعادل أمام إشبيلية في الجولة الأولى على ملعب الأنفيلد.

وعلى الرغم من صعوبة الأجواء في روسيا، إلا أن ليفربول يدرك أن حظوظه قوية للخروج بالنقاط الثلاث بعدما تعادل سبارتاك موسكو في الجولة الأولى مع ماريبور المتواضع.

وفي المجموعة السادسة يلتقي مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد نظيره شاختار بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولة الأولى على فينرود ونابولي على الترتيب.

ويأمل رجال جوارديولا في الذهاب بعيدًا في نسخة هذا العام بعد توديع الموسم الماضي مبكرًا من دور الـ16 على يد موناكو الفرنسي.

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وفيما يلي مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا:

أبويل نيقوسيا - توتنهام الساعة 20:45

بيشكتاش- لايبزيج الساعة 20:45

بروسيا دورتموند- ريال مدريد الساعة 20:45

مانشستر سيتي- شاختار الساعة 20:45

موناكو- بورتو الساعة 20:45

نابولي- فينورد الساعة 20:45

إشبيلية- ماريبور الساعة 20:45

سبارتاك موسكو- ليفربول الساعة 20:45