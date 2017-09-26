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مجلس الأمن يبحث الخميس الوضع في بورما

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يبحث الخميس الوضع في بورما

10:21 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

مجلس الأمن يبحث الخميس الوضع في بورما

المفوض السامي للاجئين فيليبو غراندي اثناء زيارته م

نيويورك – (أ ف ب):
أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين بأن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الخميس لبحث أعمال العنف في بورما والأزمة التي تعاني منها أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت المصادر إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيتحدث خلال هذه الجلسة التي ستعقد بطلب من سبع دول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر وكازاخستان والسنغال والسويد.

وكانت الدول السبع طالبت الأمين العام بأن يعرض أمام مجلس الأمن تقريرا بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد المسلمين من أقلية الروهينجا في ولاية راخين في غرب البلاد منذ شهر.

ومنذ 25 أغسطس تسببت هجمات شنها متمردون من الروهينجا بانطلاق حملة للجيش ضد الأقلية دفعت أكثر من 420 ألف شخص إلى الفرار إلى بنجلادش المجاورة في ما اعتبرته الأمم المتحدة حملة "تطهير عرقي".

وأدت الأزمة إلى إدانات دولية للحكومة البورمية جراء فشلها في تحميل جيش البلاد مسؤولية تجدد أعمال العنف التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها ترقى إلى مستوى "إبادة جماعية".

والاثنين اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بورما بممارسة "إرهاب بوذي" ضد الروهينجا.

هذا المحتوى من

AFP

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