مفوضية كردستان: 93% من الناخبين صوتوا لصالح الاستقلال بعد فرز 282 ألف صوت

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 93% من الناخبين صوتوا لصالح الاستقلال، حسب نتائج فرز 282،000 صوت، أي ما يقارب 9% من الناخبين.

وذكرت المفوضية ـ وفقا لما ذكرته قناة (السومرية) العراقية أن عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية، وتبين بعد فرز نتائج 282،000 صوت، أن 93.29% من الناخبين صوتوا لصالح الاستقلال، مقابل 6.71 صوتوا ضد ذلك".

وقال ممثل المفوضية" إن النتائج قد تتغير مع استمرار الفرز، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم الخميس المقبل".

وأكدت اللجنة العليا المستقلة أنه قد شارك في الاستفتاء نحو 3.3 مليون شخص من أصل 5.2 مليون ناخب لهم الحق في التصويت، أي أن نسبة الإقبال بلغت 72.16% .

يذكر أن باب المشاركة في التصويت فتح أمس لجميع المواطنين العراقيين المسجلين في إقليم كردستان العراق وفي المناطق الكردية، وتم فتح 6846 مركز اقتراع وتشكيل 1737 لجنة للإشراف على عمليات التصويت ليس فقط في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، الواقعة رسميا داخل إقليم كردستان، ولكن أيضا في محافظة كركوك المتنازع عليها، وكذلك في بعض مناطق محافظتي نينوى، وصلاح الدين.

وأغلقت صناديق الاستفتاء في إقليم كردستان في الساعة السابعة من مساء أمس بعد التمديد لساعة إضافية.

وتوجه كرد العراق إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبا للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صرح بأن الحكومة العراقية لا تقر نتائج استفتاء كردستان ولن تتعامل معه لأنه غير ملزم قانونيا للحكومة الاتحادية.