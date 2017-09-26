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القضاء التركي يفرج عن صحفي معارض

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مصراوي Masrawy

القضاء التركي يفرج عن صحفي معارض

10:04 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

القضاء التركي يفرج عن صحفي معارض

متظاهر يرفع لافتة كتب عليها "جمهورييت لن يتم إسكات

اسطنبول – (أ ف ب):

أمرت محكمة في اسطنبول الاثنين، بالإفراج عن الصحافي التركي قدري غورسيل وإبقاء أربعة متهمين آخرين قيد التوقيف، وذلك في إطار المحاكمة المثيرة للجدل التي يخضع لها 17 متعاونا مع صحيفة جمهورييت المعارضة.

وقرر القاضي إطلاق سراح غورسيل الذي يعتبر من اكثر الصحافيين احتراما في البلاد، بعد اكثر من 11 شهرا قضاها خلف القضبان، موقوفا.

ولكن غورسيل الذي سيخرج من سجنه في مدينة سيليفري القريبة من اسطنبول ليل الاثنين-الثلاثاء، ما زال متهما وسيمثل امام المحكمة بتهمة ارتكاب "أنشطة إرهابية".

وحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة في 31 أكتوبر.

وبدأت المحاكمة في هذه القضية في منتصف يونيو، وهي الأولى التي تضم صحفيين تم توقيفهم بموجب قانون الطوارىء الذي فرضته السلطات بعيد انقلاب 15 يوليو الفاشل.

وبحسب النيابة العامة فان جميع المتهمين في هذه القضية مرتبطون بالداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة انه العقل المدبر لمخطط الاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان.

هذا المحتوى من

AFP

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