القضاء التركي يفرج عن صحفي معارض

اسطنبول – (أ ف ب):

أمرت محكمة في اسطنبول الاثنين، بالإفراج عن الصحافي التركي قدري غورسيل وإبقاء أربعة متهمين آخرين قيد التوقيف، وذلك في إطار المحاكمة المثيرة للجدل التي يخضع لها 17 متعاونا مع صحيفة جمهورييت المعارضة.

وقرر القاضي إطلاق سراح غورسيل الذي يعتبر من اكثر الصحافيين احتراما في البلاد، بعد اكثر من 11 شهرا قضاها خلف القضبان، موقوفا.

ولكن غورسيل الذي سيخرج من سجنه في مدينة سيليفري القريبة من اسطنبول ليل الاثنين-الثلاثاء، ما زال متهما وسيمثل امام المحكمة بتهمة ارتكاب "أنشطة إرهابية".

وحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة في 31 أكتوبر.

وبدأت المحاكمة في هذه القضية في منتصف يونيو، وهي الأولى التي تضم صحفيين تم توقيفهم بموجب قانون الطوارىء الذي فرضته السلطات بعيد انقلاب 15 يوليو الفاشل.

وبحسب النيابة العامة فان جميع المتهمين في هذه القضية مرتبطون بالداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة انه العقل المدبر لمخطط الاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان.