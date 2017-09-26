المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في إمبابة: "السبب ماس كهربائي"
المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في إمبابة: "السبب ماس كهربائي"
10:14 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
انتقل رجال المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة، التي التهمت النيران بعض محتوياتها.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع بشقة بدائرة قسم شرطة إمبابة، دون وقوع إصابات.
ورجحت المعاينة الأولية سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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