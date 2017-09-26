وصول جثمان إيمان "أسمن امرأة فى العالم" من الإمارات

كتب - طه عبيد:

وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان إيمان عبد العاطى، المعرفة بـ "أسمن امرأة فى العالم" قادم من أبو ظبى، وذلك بعد أن وفاتها المنية أثناء رحلتها العلاجية فى الهند والإمارات.

صرحت مصادر طبية أن جثمان إيمان وصل على رحلة شركة الاتحاد القادمة من أبوظبى، وتم تسهيل إجراءات الافراج عن الجثمان وتسليمه لأسرتها، لتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد العمرى بالإسكندرية.

كانت إيمان عبد العاطى قد توفيت، أمس الإثنين، فى المستشفى التى تتلقى بها العلاج فى أبو ظبى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية، خاصة أن الحالة تدهورت فى آخر 24 ساعة، كانت تعانى من التهاب بكتيرى فى الدم أدى إلى تسمم.