وزير إماراتي: فرص المصالحة الفلسطينية "حقيقية هذه المرة"

القاهرة (مصراوي)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، إن فرص معالجة الانقسام الفلسطيني "حقيقة هذه المرة"، بعد أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية عدة خطوات لتسهيل إعلان المصالحة مع حركة فتح والرئيس محمود عباس، بوساطة مصرية.

وكتب قرقاش على تويتر: "فرصة معالجة الانقسام الفلسطيني حقيقية هذه المرّة، النوايا الصادقة وحُسْن التدبير والجهود الإقليمية والدولية ضرورية لبناء الجسور وتحقيق النجاح."

وأعلنت حماس في السابع عشر من سبتمبر الجاري، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت حماس إنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في قطاع غزة.

وأعرب الرئيس محمود عباس عن "ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود المصرية لحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية."