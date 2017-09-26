رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار

كتب - محمد غايات

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بشأن مواجهة مخاطر السيول والأمطار، بحضور وزير الري وعدد من المحافظين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تنفيذ الإجراءات اللازمة فى حال حدوث السيول أو سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المحافظات.

كما يستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات مشددة على مخرات السيول الواقعة على الطرق أو القريبة منها وموقف هذه المخرات من حيث تطهيرها وإزالة الحشائش بها لضمان عدم تراكم مياه السيول والأمطار بها حتى لا تتعطل الطرق.

كما يناقش الاجتماع تحديد السيناريوهات للأزمات المتوقعة واستعدادات المحافظات وسبل الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنية، والتأكيد على ضرورة إزالة التعديات كافة على مخرات السيول وتطهير بلوعات صرف الأمطار.