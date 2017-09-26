أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار

09:45 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار

كتب - محمد غايات

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بشأن مواجهة مخاطر السيول والأمطار، بحضور وزير الري وعدد من المحافظين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تنفيذ الإجراءات اللازمة فى حال حدوث السيول أو سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المحافظات.

كما يستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات مشددة على مخرات السيول الواقعة على الطرق أو القريبة منها وموقف هذه المخرات من حيث تطهيرها وإزالة الحشائش بها لضمان عدم تراكم مياه السيول والأمطار بها حتى لا تتعطل الطرق.

كما يناقش الاجتماع تحديد السيناريوهات للأزمات المتوقعة واستعدادات المحافظات وسبل الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنية، والتأكيد على ضرورة إزالة التعديات كافة على مخرات السيول وتطهير بلوعات صرف الأمطار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصحة يطالب نقيب الصيادلة بإرسال أسماء الشركات الممتنعة عن سحب

    أخبار

  • بالصور- رئيس الوزراء يبحث إنشاء 5 مصانع جديدة مع ممثلي شركات أجنبية

    أخبار

  • رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر "الشمول المالي"

    أخبار

  • "بصيرة": ثلث المصريين راضون عن أداء رئيس الوزراء بعد عامين من توليه

    أخبار

إعلان

ea89fd0717.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة