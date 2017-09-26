بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل تخرج دفعة 2017 من الأكاديمية العربية للعلوم

أسوان - إيهاب عمران

شهد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فعاليات الاحتفال السنوي بتخريج دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس بالأكاديمية لعام 2016/2017، والذى أقيم بمتحف النيل بحضور الدكتور محمد بشير، مدير فرع الأكاديمية بأسوان، والمهندس هشام فرغلي، مدير المتحف، وعدد كبير من أسر الخريجين.

قدم حجازى التهنئة للخريجين من الطلبة والطالبات ولأسرهم على هذا النجاح والتفوق والذي يعد ثمرة جهود خلاقة ومتجددة من منظومة متكاملة سواء الإدارة أو هيئة التدريس أوالطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم.

ومن جانبه، عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب الأكاديمية بيوم تخرجهم، مطالبا إياهم بالوقوف دقيقة إجلالاً وتقديراً واعترافاً بالجميل لأولياء أمورهم الذين لم يألوا جهدا على مساندتهم ودعمهم طوال سنوات الدراسة للوصول إلى هذا النجاح.

وأوضح الدكتور محمد بشير أن التحتفال شمل تكريم 257 طالبت وطالبة، منهم 53 خريجا من كلية الإدارة والتكنولوجيا، بجانب 145 خريجا من كلية الهندسة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 59 خريجا من كلية النقل الدولي واللوجستيات، هذا وقد بدأت فعاليات الاحتفال بطابور أعضاء هيئة التدريس الذين تقدمهم محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية، تلاه طابور الطلاب الخريجين ثم السلام الوطنى، وتلاوة أيات من الذكر الحكيم، واختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين وتسليم اللواء مجدى حجازى والدكتور إسماعيل عبد الغفار الهدايا التذكارية لأوائل الخريجين.