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خروج 42 حالة من مصابى اختناق الغاز بأسوان واحتجاز 7 بالمستشفيات

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مصراوي Masrawy

خروج 42 حالة من مصابى اختناق الغاز بأسوان واحتجاز 7 بالمستشفيات

09:30 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

خروج 42 حالة من مصابى اختناق الغاز بأسوان واحتجاز 7 بالمستشفيات

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه 42 حالة من المصابين باختناق لاستنشاقهم غاز بمنطقة الصداقة القديمة خرجوا، بعد تماثلهم للشفاء، وتم احتجاز 7 حالات فقط، 6 منهم فى مستشفى أسوان الجامعي، والحالة السابعة لطفل تم حجزه بالعناية المركزة بمستشفى أسوان العام.

وكانت مستشفيات أسوان استقبلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 49 حالة اختناق تم تحويل 32 منهم إلى مستشفى أسوان الجامعي و17 بمستشفى أسوان العام.

وكان اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمود عوض، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول 49 مصابا بحالة اختناق إثر انفجار إحدى الأسطوانات المستخدمة في أعمال الحدادة بمنطقة الصداقة القديمة، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسوان الجامعي والعام لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

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