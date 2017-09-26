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تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن بمركز باريس في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن بمركز باريس في الوادي الجديد

09:23 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن بمركز باريس في الوادي الجديد

نادي الهجن بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن بقرية بغداد بالجهود الذاتية.

وقال رئيس مركز باريس بالمحافظة اللواء محمد العدوى، لمصراوي، إن أعمال التطوير تشمل تنفيذ مضمار قانوني لسباق الهجن على مساحة 5 كيلومترات، وإقامة 3 منصات بواقع منصة رئيسية ومنصتين فرعيتين تسع 750 مقعدًا.

وأضاف العدوى، أنه جار إقامة دورات مياه مع الإعداد لوضع حجر أساس يوم السبت المقبل لإقامة مبني إداري بالنادي بتكلفة 750 ألف جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة.

كما لفت رئيس مركز باريس، إلى أن النادي سينظم مهرجانا للهجن بحضور ومشاركة 5 دول عربية والمحافظات التي تشتهر برياضة الهجن، على أن تصل الوفود المشاركة يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، تمهيدًا لانطلاق فعاليات المهرجان يوم 30 من نفس الشهر، وختام المهرجان وتكريم الفرق الفائزة يوم الأول من أكتوبر المقبل.

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مصراوي Masrawy

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