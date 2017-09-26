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مدبولي والوزير يتابعان تنفيذ المشروعات المشتركة والمدن الجديدة

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مصراوي Masrawy

مدبولي والوزير يتابعان تنفيذ المشروعات المشتركة والمدن الجديدة

09:05 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:

اجتمع مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات الوزارة والهيئة الهندسية، لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، على مستوى المحافظات والمدن الجديدة، بجانب دفع العمل بالمدن الجديدة التى يتم انشاؤها، ومن بينها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، فضلا عن توفير الخدمات لمشروعات الإسكان الاجتماعي وسرعة الانتهاء من مشروع "دار "، الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية.

وأكد مدبولي، أنه تم الاتفاق مع اللواء كامل الوزير، على تفاصيل الاحتفال على مرور 75 عاما على حرب العلمين، وتدشين مدينة العلمين الجديدة، وتم توزيع التكليفات بين الوزارة والهيئة، وهناك تنسيق تام بيننا، والجميع يعمل على خروج هذه الاحتفالية بمظهر مشرف.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم التنسيق أيضا بشأن الإسراع بتوصيل المرافق بعدد من أحياء ومناطق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة محور محمد بن زايد، كما تم الاتفاق على سرعة بدء تنفيذ الهيئة الهندسية لعدد من المشروعات بمخطط مدينة شرق بورسعيد، سواء الطرق، أو البحيرات، أو الوحدات السكنية، إضافة إلى سرعة تنفيذ الهيئة الهندسية للوحدات السكنية التي سيتم تسليمها للمستفيدين بمشروع مدينة الروبيكى في مدينة بدر، موضحًا أن الهيئة الهندسية ضاعفت معدلات التنفيذ بمشروع "دار مصر" للعمل على سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، وهناك اهتمام ومتابعة من اللواء كامل الوزير لمعدلات تسليم الوحدات للوزارة بكل مدينة، حيث تقوم الوزارة على الفور بالتنسيق مع البنوك لسرعة تسليم الحاجزين.

وأعلن اللواء كامل الوزير، أنه سيتم التنسيق لمخاطبة الجهات المعنية، لتشغيل المباني الخدمية المنشأة في مشروع الإسكان الاجتماعي في دهشور بمدينة 6 أكتوبر، لخدمة القاطنين حاليًا.

وأوضح، أنه سيتم إنشاء نحو 10 أكشاك لتوزيع الخبز، وتشغيل المراكز التجارية الصغيرة في المشروع، و"المول" التجاري الكبير، فضلا عن المركز الطبي، خاصة أن الهيئة الهندسية نفذت المشروع على أعلى مستوى، ووزارة الإسكان خصصت وحداته بالكامل لمستحقيها.

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