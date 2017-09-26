الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 32

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح معتدلة فيما تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 21 32



وسط الدلتا 21 32



الإسكندرية 23 29



بلطيم 23 29



مطرح 21 28



السلوم 19 27



سيوة 21 35



بروسعيد 23 29



دمياط 23 29



العريش 18 30



رفـــــح 19 30



الإسماعيلية 20 32



السويس 21 32



رأس سدر 21 32



نخل 14 31



نويبع 25 33



طابا 19 32



كارتين 16 30



الطور 23 31



شرم الشيخ 26 33



الغردقة 23 35



مرسى علم 25 34



الفيوم 20 33



بنى سويف 20 33



المنيا 19 33



أسيوط 19 34



سوهاج 23 34



قنا 21 36



الأقصر 21 37



أسوان 24 38



أبو سمبل 21 38



الوادى الجديد 22 37



شلاتين 24 34



أبو رماد 23 33



رأس حدربة 23 32



حلايب 24 31