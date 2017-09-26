عبد الغني: مجاش لاعب في مصر زيي.. وفشلت بانتخابات الأهلي لسبب وحيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مجدي عبد الغني، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، إن مصر لم يأت بها لاعب مثله حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لاعب وسط يسجل أهداف حاليًا.

وأضاف «البلدوزر»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، أنه كلاعب وسط كان ذهنه حاضرًا طوال المباراة، ولا يلعب بعشوائية.

شاهد أيضا

وتحدث «عبد الغني»، عن سر فشله في انتخابات النادي الأهلي الأخيرة، ونجاحه في انتخابات اتحاد الكرة، مؤكدًا أن لكل منهما خبرات معينة، موضحًا أن خوضه لانتخابات الجبلاية أكثر من مرة جعل الرؤية واضحة أمامه.

وتابع، «فشلت في انتخابات الأهلي بسبب اعتقادي أن اسمي فقط كان كافيًا للنجاح، كما أن الأوضاع في الجمعية العمومية تغيرت عن الماضي».