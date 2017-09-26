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وكيل عمر جابر: كوبر تراجع عن استبعاده بسبب مباراتين مع بازل (فيديو)

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وكيل عمر جابر: كوبر تراجع عن استبعاده بسبب مباراتين مع بازل (فيديو) وكيل عمر جابر: كوبر تراجع عن استبعاده بسبب مباراتين مع بازل (فيديو)

التحرير

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قال أحمد عبد القادر، وكيل اللاعب عمر جابر، المحترف في صفوف بازل السويسري، إن تراجع الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب عن استبعاد «جابر»، جاء بعد تألق اللاعب في آخر مباراتين له مع بازل، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة، وصنع هدف في الأخرى.

وأضاف «عبد القادر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن «جابر» هو أغلى ظهير أيمن خرج من ، وهو اللاعب الوحيد في الوطني الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، وحتى الآن هو أكثر من صنع أهداف للفراعنة بعد عبد الله السعيد، ومحمد صلاح.

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