وكيل عمر جابر: كوبر تراجع عن استبعاده بسبب مباراتين مع بازل (فيديو)

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قال أحمد عبد القادر، وكيل اللاعب عمر جابر، المحترف في صفوف بازل السويسري، إن تراجع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب عن استبعاد «جابر»، جاء بعد تألق اللاعب في آخر مباراتين له مع بازل، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة، وصنع هدف في الأخرى.

وأضاف «عبد القادر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن «جابر» هو أغلى ظهير أيمن خرج من مصر، وهو اللاعب الوحيد في المنتخب الوطني الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، وحتى الآن هو أكثر من صنع أهداف للفراعنة بعد عبد الله السعيد، ومحمد صلاح.