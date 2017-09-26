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بالصور.. أغرب أزياء مدرسية حول العالم.. في أوكرانيا "الفساتين"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أغرب أزياء مدرسية حول العالم.. في أوكرانيا "الفساتين"

08:27 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

إجابة سياسية أطاحت بفتاة لتصبح الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان 2017

الألبوم التالى

إجابة سياسية أطاحت بفتاة لتصبح الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان 2017

كتب - هشام عواض:

يعد الزي المدرسي من الأشياء التي تميز كل بلد عن غيره، فكل دولة يكون الزي المدرسي لتلاميذها يعبر عن ثقافتها، من حيث التصاميم والألوان.

وهناك دول تتميز تلاميذها بارتداء قباعات رأس متميزة الشكل مثل لاوس، أو في أوكرانيا حيث يرتدين الفتيات الفساتين، بحسب موقع "this isinsider".

وفي الصومال يعد الخمار هو الذي المرسي للفتيات، وفي دول أسيوية وأفريقية أخرى تميزت ألوان الأزياء المدرسية بالألوان الصارخة والتصاميم الغريبة.

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