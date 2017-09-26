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مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذ

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مصراوي Masrawy

مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذ

07:49 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذ

رام الله - أ ش أ

قتل 3 حراس أمن إسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية طعن وإطلاق نار وقعت قرب جدار مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس نفذها شاب فلسطيني، استشهد إثر إصابته بطلق ناري من قبل أحد الحراس الإسرائيليين في هذه العملية.

وبحسب القناة العبرية "العاشرة" ، فإنه عند الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القدس اقترب فلسطيني من حراس أمن الجدار الحدودي للمستوطنة وأطلق النار عليهم، وطعن بعضهم ما أدى لإصابة أربعة منهم (أحدهم ضابط في شرطة الحدود)، بجروح بالغة، قبل أن يتم الإعلان عن مقتلهم.

وأشارت القناة إلى أن قوات كبيرة وصلت إلي مكان الحادث بعد أن تمكن أحد الحراس من إطلاق النار على المنفذ، مشيرةً إلى أنه تم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى هداسا عين كارم.

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