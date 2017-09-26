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مرتضى يكشف عن مستقبل أشيمبونج مع الزمالك وموقفه من الانتخابات المقبلة

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مرتضى يكشف عن مستقبل أشيمبونج مع الزمالك وموقفه من الانتخابات المقبلة مرتضى يكشف عن مستقبل أشيمبونج مع الزمالك وموقفه من الانتخابات المقبلة

التحرير

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كشف أحمد ، عضو مجلس إدارة نادي ، عن نية ناديه تجديد عقود الثلاثي على جبر، وطارق حامد، وأحمد الشناوي، مشيرًا إلى أن عقودهم مستمرة لمدة موسمين، ولا توجد أزمة في ذلك.

 وتابع «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن الموافقة على احتراف علي جبر، ستكون صعبة في الوقت الحالي، لرغبة النادي في المنافسة بقوة على البطولات هذا الموسم، مضيفًا أن الاستغناء عن اللاعب يجب أن يكون بمقابل مادي جيد.

ونفى عضو مجلس الزمالك، معاناة الغاني بنجامين أشيمبونج، مهاجم الفريق الأبيض، من إصابة مزمنة كما يتردد، موضحًا أن طبيب الفريق أكد له أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة وفي مرحلة العلاج حاليًا.

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من جهة أخرى، أفصح أحمد مرتضى منصور، عن خوضه انتخابات القلعة البيضاء المقبلة على منصب نائب الرئيس، معلقًا: «بنسبة 99% سأنافس ضمن قائمة مرتضى منصور، على مقعد النائب».

ورفض «مرتضى»، خلال المداخلة الهاتفية، التعليق على أزمة التوأم حسام حسن، وإبراهيم حسن، في مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام المصري، مشيرًا إلى أنه عاصر الثنائي وحزين على ما بدر منهما: «يعز عليا حد بيني وبينه عيش وملح ويزعلني».

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التحرير

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