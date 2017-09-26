مدحت شلبي: سأدعو إلى مناظرة بين طاهر والخطيب.. وإذا رفض أحدهم «هاخد موقف»

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إنه ينوي الدعوة لعمل مناظرة بين المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، ومحمود الخطيب، نجم القلعة الحمراء الأسبق، قبل انتخابات النادي المقبلة.

وأضاف «شلبي»، أن تلك المناظرة لن تجد أقوى من برنامجه «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «ON sport»، للظهور من خلاله، مشيرًا إلى أنه يتوقع مناظرة راقية بين طاهر والخطيب، معلقًا: «ماحدش كبير على الموضوع ده، واللي يقول كده يبقى ضعيف».

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وتابع: «سأدعو إلى هذه المناظرة، وإذا رفض أحد الطرفين الظهور في المناظرة، سأستضيف الآخر، وليس من حق أحد منع البرنامج من إقامة لقاء بهذا الحجم».