أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تقارير: إقالة فوزي البنزرتي من تدريب الترجي بعد الخسارة من الأهلي

Google+ Print
تقارير: إقالة فوزي البنزرتي من تدريب الترجي بعد الخسارة من الأهلي تقارير: إقالة فوزي البنزرتي من تدريب الترجي بعد الخسارة من الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، إقالة فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الكرة، مساء الاثنين، وذلك على خلفية خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري.

وأشار موقع «شمس FM» التونسي، أن مجلس إدارة الترجي، استقرت على توجيه الشكر للبنزرتي، وإقالته من منصبه، بعد الضغوط الجماهيرية الكبيرة التي انطلقت عب الخروج الإفريقي، على أن يتم الإعلان الرسمي صباح الثلاثاء.

وأضاف أنه من المقرر إسناد مهمة الإدارة الفنية لفريق باب سويقة، لمعين الشعباني، المدرب المساعد للبنزرتي، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر