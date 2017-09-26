تقارير: إقالة فوزي البنزرتي من تدريب الترجي بعد الخسارة من الأهلي

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قرر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، إقالة فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الكرة، مساء الاثنين، وذلك على خلفية خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري.

وأشار موقع «شمس FM» التونسي، أن مجلس إدارة الترجي، استقرت على توجيه الشكر للبنزرتي، وإقالته من منصبه، بعد الضغوط الجماهيرية الكبيرة التي انطلقت عب الخروج الإفريقي، على أن يتم الإعلان الرسمي صباح الثلاثاء.

وأضاف أنه من المقرر إسناد مهمة الإدارة الفنية لفريق باب سويقة، لمعين الشعباني، المدرب المساعد للبنزرتي، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.