العبادي: استفتاء كردستان أجري دون أي اعتراف دولي ولن نتعامل مع نتائجه

بغداد - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم اعترافه أو تعامله مع نتائج استفتاء كردستان الذي أجرته سلطات الإقليم أمس، مشيرا إلى أن الاستفتاء أجري بدون أي اعتراف دولي أو رقابة قانونية، فيما أكد أنه سيصعد من إجراءاته تجاه المسؤولين عن ماسماها بهذه "الفوضى والفتنة".

وقال العبادي، في كلمة خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة، أوردتها قناة "السومرية نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن "قواتنا تقاتل على الأرض ولن يشغلها أي شيء ثانوي كالاستفتاء وغيره"، مبديا استغرابه من أن "البعض ومع هذه التضحيات يريد زج المنطقة بالفتن".

وأضاف العبادي أن "المحكمة الاتحادية قررت عدم إجراء الاستفتاء لعدم دستوريته"، مبينا "نحن غير مستعدين أن نناقش نتائج الاستفتاء أو التعامل معه".

وأوضح "لن نلجأ إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وسنعتمد على الدستور"، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية هي التي تحسم الخلاف وليس سواها".

وشدد رئيس الوزراء العراقي : "لن نرضى بنتائج الاستفتاء لا نحن ولا أي جهة أخرى، ولن يترتب عليه أي نتائج"، مؤكدا "سنصعد من اجراءاتنا لتحميل من قاموا بهذه الفوضى والفتنة المسؤولية وليس المواطنين الأكراد".

وأشار العبادي إلى أن "المناطق المتنازع عليها يجب ان تعود للسلطة الاتحادية"، لافتا الى أن "هناك عمليات تهجير وتهديد للمواطنين بالقوة وتلاعب تخللت الاستفتاء".

وواجه الاستفتاء رفضا تاما من قبل الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر خطرا على العراق ويعيق الحرب التي تجرى ضد "داعش".

وتوجه كرد العراق أمس الإثنين إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.