التحقيق مع أطراف خصومة ثأر استخدموا سيارة شرطة "مقلدة" بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

بدأت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة القبض على أطراف خصومة لاستخدامهم سيارة شرطة "مقلدة" لخداع خصومهم في النزاع الذي نتج عنه مقتل شخصين من عائلتهم وآخر من العائلة الأخرى بقرية بني شعران بمركز منفلوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد برود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز منفلوط أكدتها التحريات مفادها قيام أطراف خصومة ثأرية بتجهيز سيارة، ودهانها باللون الأزرق لتماثل سيارة الشرطة وتجهيز سيارة ميكروباص، وذلك لخداع خصومهم في نزاع.

وتبين أنهم "أ.ح.غ" 60 سنة مزارع، و"أ.ح.غ " 32 سنة مؤهل متوسط، و"ج.ع.ع" 50 سنة مزارع، و" ف.ح.غ" 31 سنة مزارع، مقيم بقرية بني شعران، وجميعهم ينتمون لعائلة غريب، طرف النزاع الثأري مع عائلة عطا الله، والتي نتج عنها عنها مقتل شخصين من عائلة غريب، وشخص من عائلة عطا الله، بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت مأمورية عن ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث وبحوزتهم سيارة دون لوحات معدنية مدهونة بالون الأزرق عليها صندوق خلفي أزرق اللون "لون سيارات الشرطة" وأعلاها فنار ضوئي فلشر خاص بسيارات الشرطة وأخرى ميكروباص ماركة هيواندي بيضاء اللون بدون لوحات معدنية بمسكن المتهم الثالث.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتجهيزهم السيارة الأولى مماثلة لسيارات الشرطة لخداع خصومهم فى النزاع المشار إليه واستقلالها والوصول إليهم دون مقاومة أخذاً بالثار، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع.