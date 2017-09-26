ارتفاع عدد المصابين باختناق بعد انفجار أسطوانة غاز بأسوان إلى 49 حالة

أسوان - إيهاب عمران:

ارتفع عدد حالات الإصابة باختناق بسبب انفجار أسطوانة غاز بأسوان إلى 49 حالة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن مستشفيات المحافظة استقبلت 49 حالة مصابة باختناق، تم تحويل 32 منهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، و17 بمستشفى أسوان العام.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم خروج 5 حالات منهم، بعد تلقي الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، وباقي 44 حالة منهم 6 حالات تم حجزهم بالعناية المركزة، و38 حالة ما زالوا تحت الملاحظة وسيخرجوا خلال ساعتين إذا تحسنت حالتهم.

وكان اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمود عوض، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول 49 مصابا بحالة اختناق، إثر انفجار إحدى الأسطوانات المستخدمة في أعمال الحدادة بمنطقة الصداقة القديمة، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسوان الجامعي والعام لتلقى الإسعافات اللازمة.