الصحة: 32 مصابًا في انفجار إسطوانة غاز بأسوان

كتب - أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 32 شخصا أصيبوا جراء انفجار إسطوانة غاز مساء الإثنين، بمحافظة أسوان.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، أنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى أسوان العام، و15 مصابا إلى مستشفى أسوان الجامعي، من بينهم 6 أطفال.

وأكد أنه تم السماح بخروج 14 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية، مشيرا إلى أنه تم الدفع ب 19 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الضحايا، وأغلبهم أصيب باختناقات ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.