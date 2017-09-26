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صورة وخبر: أكراد خارج حدود "كردستان العراق"

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: أكراد خارج حدود "كردستان العراق"

12:47 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

أكراد في يوم الاستفتاء (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

صوت سكان إقليم كردستان العراق، الإثنين، على استفتاء للانفصال عن العراق؛ وتفاوتت نسبة المشاركة بين 80% و 90% في عدد من المناطق، بينما لم تصل نسبة المشاركة في كل من محافظتي السليمانية وحلبجة الـ55%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وجرى التصويت في أجواء من التوتر في العلاقة بين العراقية المركزية في بغداد وحكومة الإقليم التي أصرت على إجراء الاستفتاء رغم قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع إجرائه، وتهديد دول إقليمية باتخاذ إجراءات عقابية ضد الإقليم، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وكان البرلمان العراقي قد ألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات عراقية في المناطق المتنازع عليها مع الأكراد منذ عام 2003، وإعادة السيطرة على الحقول النفطية هناك.

ويشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في المحافظات الثلاث من إقليم كردستان العراق، أربيل والسليمانية ودهوك، كما في مناطق متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية، مثل كركوك وخانقين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وبينما استقبل الأكراد في كردستان العراق يوم الاستفتاء بالاحتفالات؛ فإن تلك الاحتفالات لم تكن حكرًا عليهم، حيث تجاوز الحدود إلى مدن أخرى يسكنها الأكراد وكان من بينها مدينة "القامشلي" في سوريا حيث التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لعدد من النساء والفتيات يرفعن الأعلام الكردية وعلامات النصر تعبيرًا عن دعمهن للاستفتاء الذي تم إجراؤه رغم معارضة بغداد.

 

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مصراوي Masrawy

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