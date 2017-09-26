حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الإثنين، بالعديد من الاحداث الهامة والتي كان أبرزها التعديل الذي أقره الرئيس ترامب بشأن حظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومناورات عسكرية بين العراق وتركيا على الحدود، علاوة على غارات جوية روسية وسورية على حلب وإدلب.

1- تشاد تعرب عن دهشتها لإدراجها في قرار ترامب بشأن حظر السفر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم (أ ف ب)

أعربت حكومة تشاد عن دهشتها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر مواطني تشاد من دخول الولايات المتحدة.

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2- الاعلان عن مناورات عسكرية بين العراق وتركيا تزامنا مع استفتاء كردستان

مناورات عسكرية بين العراق وتركيا اليوم (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية بدء مناورات عسكرية مشتركة بين العراق وتركيا على حدود البلدين من الجانب التركي.

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3- قتلى ومصابون من الحوثيين وقوات صالح في تعز

معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمسلحين الحوثيين (أ ف ب)

أعلنت قوات الجيش الوطني مقتل وإصابة 14 عنصرا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة تعز (275 كيلومترا) جنوب صنعاء.

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4- عشرات القتلى والجرحى بغارات جوية على أدلب و حلب

حرائق جراء غارات جوية روسية وسورية اليوم (أ ف ب)

أفادت مصادر سورية بمقتل 10 مدنيين وإصابة عشرات أخرين بينهم أطفال في غارات جوية روسية وسورية على ريفي إدلب وحلب.

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5-استفتاء كردستان: نسبة المشاركة تجاوزت 72%

قوات الأمن في كركوك اليوم (أ ف ب)

أعلنت لجنة الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق أن نسبة المشاركة بالاستفتاء بلغت 72.16%، وبمشاركة أكثر من 3 مليون شخص.

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