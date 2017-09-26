ضبط 70 تذكرة هيروين بحوزة سيدة في الشيخ زايد
ضبط 70 تذكرة هيروين بحوزة سيدة في الشيخ زايد
12:36 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من الإيقاع بربة منزل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.
تحريات المباحث أكدت أن المتهمة تتخذ دائرة قسم شرطة الشيخ زايد مسرحا لترويج مسحوق الهيروين على عملائها.
أمكن ضبط المتهمة بأحد الأكمنة وبحوزتها 70 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
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