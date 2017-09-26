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ضبط 70 تذكرة هيروين بحوزة سيدة في الشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

ضبط 70 تذكرة هيروين بحوزة سيدة في الشيخ زايد

12:36 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ضبط 70 تذكرة هيروين بحوزة سيدة في الشيخ زايد

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من الإيقاع بربة منزل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

تحريات المباحث أكدت أن المتهمة تتخذ دائرة قسم شرطة الشيخ زايد مسرحا لترويج مسحوق الهيروين على عملائها.

أمكن ضبط المتهمة بأحد الأكمنة وبحوزتها 70 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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