حل لغز سرقة مساكن الشيخ زايد.. عصابة "العاطلين الثلاثة" كلمة السر
حل لغز سرقة مساكن الشيخ زايد.. عصابة "العاطلين الثلاثة" كلمة السر
12:32 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة الشيخ زايد.
تعددت بلاغات سرقة الشقق أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه بتشكيل فريق بحث؛ لفحص تلك البلاغات، وضبط الجناة.
توصلت تحريات العميد مدحت فارس، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن تشكيلا عثابيا مكون من 3 عاطلين وراء تلك الوقائع.
تمكنت مأمورية بقيادة المقدم عمرو حجازي، وكيل فرقة مباحث وسط أكتوبر، والرائد محمد المسلمي، معاون مباحث الشيخ زايد، من ضبط المتهمين، وأرشدوا عن بعض المسروقات ومن بينها طبنجة مُبلغ بسرقتها في محضر سابق.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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