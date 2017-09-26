مشادة تنتهي بإصابة عامل بطلق خرطوش في الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل بطلق خرطوش بالجسم، اليوم الإثنين؛ في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

التحريات الأولية كشفت نشوب مشادة كلامية بين شخصين؛ بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة، أطلق أحدهما على الآخر عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابته.

تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، ويكثف رجال المباحث جهودهم؛ لضبط المتهم بإطلاق النار والسلاح المستخدم في الواقعة.