إصابة 25 شخصًا باختناق عقب استنشاقهم غازًا مجهولاً بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

استقبل قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي، مساء الاثنين، 25 شخصًا عقب استنشاقهم غازًا مجهول المصدر، بمنطقة الصداقة القديمة، التابعة لدائرة قسم شرطة ثاني أسوان، ما أدى لحالات اختناق بين قاطني المنطقة.

وتلقت غرفة إسعاف أسوان، بلاغات من أهالي منطقة الصداقة بإصابة عدة مواطنين باختناق نتيجة انبعاث رائحة غاز مجهول واستنشاقهم له.

ويتلقى المصابون العلاج حاليًا من خلال عدد كبير من الأطباء بالمستشفى الجامعي، فيما يتابع رجال الأمن تحرياتهم لمعرفة مصدر الغاز.