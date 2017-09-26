10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تقبل بأي دويلة في شمال سوريا للأكراد، واعتبر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي أن استفتاء كردستان إعلان حرب على وحدة العراق، فيما صرح رئيس حكومة كردستان إنهم لا يفكرون في الدخول في حرب مع أي جهة، وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن أمريكا لم تعلن الحرب على كوريا الشمالية، وأعلنت ميركل أنها ستكون حكومة مستقرة من الأحزاب التي يمكن التحالف معها.

1 - أردوغان: لن نقبل أي دويلة في شمال سوريا يقيمها الأكراد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده تعتبر الاستفتاء الكردي على الانفصال عن العراق غير شرعي، ولم يتم بالأصل، مؤكدا أن أنقرة لن تقبل بأي دويلة بشمال سوريا يقيمها الأكراد.

وقال اردوغان ، إن حكومته لن تغض الطرف عن أي أمر قد يمس حدودها، مشيرا إلى عزمه إغلاق الحدود التركية مع شمال العراق بشكل كامل.

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2- المالكي: استفتاء كردستان اعلان حرب على وحدة الشعب العراقي

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي (أرشيفية)

اعتبر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أن إجراء الاستفتاء في كردستان بمثابة إعلان حرب على وحدة الشعب العراقي. وقال المالكي، أمام حشد من انصاره :"هذا الإجراء إعلان حرب على وحدة الشعب العراقي"، مضيفا أن "الكل يؤكد عدم دستورية الاستفتاء، لأنه يستهدف وحدة البلاد، وهي خطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص".

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3- نيجيرفان بارزاني: لا ننوي الدخول في حرب مع أي جهة

نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق (أرشيفية)

قال نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، إن سكان الإقليم يريدون بكافة مكوناتهم التعبير عن آرائهم بشأن مستقبلهم، لذلك يتوجهون إلى لجان الاقتراع التي فتحت أبوابها أمامهم صباح الإثنين، للتصويت على انفصال الإقليم عن بغداد.

وشدد على أن حكومته لا تنوي الدخول في حرب مع أي جهة، وأنهم يسعوا للحصول على الاستقلال بطريقة سلمية وديمقراطية بعيدة عن العنف.

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4- بوريس جونسون: ندعو الجميع إلى ضبط النفسحول استفتاء كردستان

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، في إشارة إلى ردود الفعل على إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان، مبدياً استعداد بلاده للوساطة في المفاوضات.

وكتب جونسون، على حسابه بموقع تويتر، "أحث الأطراف على الهدوء والتعاون لهزيمة داعش. مستقبل العراق يعتمد على الحوار، وبريطانيا مستعدة للمساعدة".

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5- سارة ساندرز: لم نعلن الحرب على كوريا الشمالية

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز (أرشيفية)

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة "لم تعلن الحرب على كوريا الشمالية". يشار إلى أن وزير خارجية كوريا الشمالية وجه اتهاما للولايات المتحدة بإعلان الحرب على بلده.

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6- ميركل: سنكون حكومة مستقرة من الأحزاب التي يمكن التحالف معها

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتوصل إلى تشكيل أغلبية حكومية مستقرة، وباستمالة الناخبين الذين صوتوا لحزب البديل من أجل المانيا اليميني المتطرف والقومي.

وقالت ميركل غداة حصول تحالفها المحافظ على نتيجة متدنية بشكل قياسي (33 %) مقارنة بالسابق "ان كافة الاحزاب التي نرى ان بامكانها ان تكون ضمن ائتلاف، تقع عليها مسؤولية المساهمة في تكوين حكومة مستقرة".

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7- ماتيس: تجربة بيونج يانج لقنبلة هيدروجينية سيكون عملاً غير مسؤول

وزير الدفاع الأمريكيجيمس ماتيس يدلي بتصريحات صحفية (أ ف ب)

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن قيام كوريا الشمالية بتجربة لتفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادىء سيعتبر عملا "غير مسؤول".

ويأتي هذا التحذير الأمريكي وسط أجواء من التصعيد الكلامي المتبادل بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حول البرنامج النووي لبيونج يانج.

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8- أريزا: ترامب يتصرف كأنه "امبراطور العالم"

وزير خارجية فنزويلا جورج أريزا (أرشيفية)

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي جورج أريزا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتصرف كأنه يملك "سلطة ديكتاتورية مطلقة" فوق سيادة الدول الأخرى أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

واستخدم أريزا اللغة الخطابية القوية في خطابه أمام الأمم المتحدة، موبخا ترامب بسبب انتقاده للوضع في فنزويلا.

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9- مقتدى الصدر: استفتاء كردستان يعكس الفجوة بين الإقليم والعراق

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر (أرشيفية)

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، حكومة بلاده إلى السيطرة على المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان، وذلك في بيان يتزامن مع إجراء الإقليم لاستفتاء للانفصال عن العراق.

وقال الصدر في البيان الذي نشر على موقعه الرسمي: "إن الاستفتاء هو مجرد خطوة أولى قد تستدعي الانفصال أو لا تستدعي -كما يدعي بعض القيادات الكردية- إلا أن مجرد فكرة الاستفتاء وإقامته هو بمثابة لي ذراع للحكومة المركزية وبل للعراق برمته "شعبا وحكومة"، ولا سيما بأنه جاء بقرار تفردي لا يدل إلا على مدى الفجوة الكبيرة بين الإقليم والمركز وأول مساوئه هو تأجيج النفس العرقي الذي لا يقل عن تأجيج النفس الطائفي خطورة."

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10- بيسكوف: نفوذ أحزاب المعارضة في روسيا طفيف

المتحدث باسم الخارجية الروسية ديمتري بيسكوف (أرشيفية)

ذكر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن نفوذ أحزاب المعارضة في روسيا طفيف والتوزيع السياسي الداخلي في البلاد معروف جيدا ومستقر.

وقال بيسكوف، خلال تصريحات صحفية "إن التوزيع السياسي الداخلي في روسيا مستقر، حيث لدينا الحزب الذي يحتل المركز القيادي وهو روسيا الموحدة، ولدينا الأحزاب التي تمثل المعارضة السياسية".

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